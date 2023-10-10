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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الممثلة السعودية هيا فياض تشارك في مسلسل “الذنب” مع هاني سلامة

هيا فياض
هيا فياض

انضمت الفنانة السعودية هيا فياض، إلى فريق عمل مسلسل "الذنب" الذي يضم كلا من النجم هاني سلامة، والنجمة درة، والنجم ماجد المصري، وميريهان حسين ومحمد القس، وقصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق. وإنتاج مصطفى يوري.
وتجسد هيا فياض، شخصية صباح وتعمل ممرضة خلال أحداث المسلسل وتتعاون مع هاني سلامة.


ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، فيما تواصل الشركة المنتجة التحضيرات النهائية في الوقت الحالي، مسلسل «الذنب» مكون من 10 حلقات فقط.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيا فياض مسلسل بنون، وفيلم "مهمة مش مهمة" والذي تشارك في بطولته مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والسعودية، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي.

ويبدأ الفنان محمد القس خلال أيام قليلة تصوير مسلسله الجديد والذي يحمل اسمًا مبدئيًا "الذنب" مع النجم هاني سلامة، ويُعد هذا العمل التعاون الأول لهما، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، فيما تواصل الشركة المنتجة التحضيرات النهائية في الوقت الحالي.

هاني سلامه هيا فياض الفنانة السعودية هيا فياض النجم ماجد المصري ميريهان حسين

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