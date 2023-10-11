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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع برنامجا تدريبيا للعاملين عن أساليب التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الـ"أون لاين" عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط 

و من هذه الدورات يتابع  المركز  اليوم ، برنامجا تدريبيا عن أساليب التدريس الحديثة بالجامعات.

جدير بالذكر أنه فاز فريق مشروع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية ، والتي تأتي بهدف دعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأياد مصرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة هي جامعة فنون تتميز باحتوائها على أعرق كليات الفنون بالوطن العربي، والحفاظ على التراث والحرف هو أحد أهم أولوياتها ، التي تسعى لتدريب وتأهيل الطلاب عليها.
 

Jobs Education أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس

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