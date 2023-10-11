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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

تشيز كيك الشوكولاتة
تشيز كيك الشوكولاتة

تشيز كيك الشوكولاتة من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.


قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة..

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مقادير تشيز كيك الشوكولاتة
٣ كوب بسكوت مطحون 
١٠٠ جرام زبدة 
نصف كوب بندق مطحون
١ عبوه صغيرة شوكولاته قابله للدهن
نصف كوب بندق محمص مجروش
٤٠٠ جرام جبنة كريمي
٢ ملعقه كبيره كاكاو
٢ كوب كريمة سائلة
٢ مغلف كريمة بودرة

للوجه 
٢٥٠ جرام شوكولاتة مذوبة
١ علبة قشطة

طريقة تحضير تشيز كيك الشوكولاتة
-نذوب الزبدة و نضعها على البسكوت المطحون و نفركهم معا جيدا ثم نضعهم في صينية التشيزكيك و نرصهم لعمل القاعدة ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك
-في الخفاق نضع الجبنة و نخفقها قليلا ثم مضيف الكريمة البودرة و السائلة و نخفق حتى يتضاعف الكمية نضيف البندق المطحون و الشوكولاتة القابلة للدهن و الكاكاو و نخفقهم معا جيدا 
-ثم نضيف البندق المجروش و نقلب بالملعقة و نفرد الخليط فوق طبقة البسكوت و ندخله الثلاجة ليتماسك
-للوجه نذوب الشوكولاتة ثم نخلطها مع القشطة حتى يتجانسوا و نضعها على وجه القالب 
تقدم باردة بالهنا و الشفا.
 

تشيز كيك الشوكولاتة طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة مقادير تشيز كيك الشوكولاتة طريقة تحضير تشيز كيك الشوكولاتة الشيف غادة التلى

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