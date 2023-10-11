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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء تعليقاً على صورة مساعدات غزة: «مصر عون العباد وغوث البلاد»

صورة لقافلة المساعدات
صورة لقافلة المساعدات

نشرت دار الإفتاء المصرية، منشورًا يثني على موقف مصر من دعم الشعب الفلسطيني، ومساندة القضية الفلسطينية تزامنًا مع عمليات القصف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت الصفحة الرسمية دار الإفتاء، منشور جاء فيه: مصر .. عون العباد .. وغوث البلاد، وصاحب البوست إرفاق علم مصر ثلاث مرات.

وأرفقت صفحة دار الإفتاء، في المنشور، صورة لقافلة المساعدات المصرية، التي وصلت إلى معبر رفح، مكونة من عدة شاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية في طريقها  إلى غزة.

صورة لقافلة المساعدات المصرية

وأفاد موقع يورو نيوز، بأن هناك شاحنات مصرية محملة بالمواد الغذائية توجهت نحو قطاع غزة عادت أدراجها بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا جويًا بالقرب من معبر ومدينة رفح في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلامية، أنه تم استشهاد 18 شخصًا فى الغارات الإسرائيلية التي شنتها اليوم على رفح جنوبى قطاع غزة.

صورة لقافلة المساعدات المصرية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع، منذ السبت الماضي.
 

دار الإفتاء مصر الشعب الفلسطيني المساعدات المصرية

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