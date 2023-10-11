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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احرص على تناولها.. 7 مشروبات تساعد في تنظيف الكلى

الكلي
الكلي

نصح الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي، بتناول هذه المشروبات التي تساعد على تنظيف الكلي. 

وقال إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن هناك سبع مشروبات يمكن أن تساعد في تنظيف الكلى:

1. الماء: يعتبر شرب الماء بشكل منتظم أهم طريقة للمساعدة في تنظيف الكلى. يساعد الماء على تخفيف تركيز الفضلات والسموم في الكلى وتعزيز عملية التصفية الطبيعية.

2. عصير الليمون: يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك الذي يساعد في منع تكوّن حصى الكلى وتراكم المعادن الضارة. يمكنك إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء الدافئ وشربه يوميًا.

3. عصير العنب الأحمر: يحتوي عصير العنب الأحمر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة الكلى وتنظيفها. يمكنك شرب كوب من عصير العنب الأحمر الطبيعي يوميًا.

4. عصير الكرز: يحتوي عصير الكرز على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة الكلى. يمكنك شرب كوب من عصير الكرز الطبيعي يوميًا.

5. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مفيدة تعرف باسم الكاتيكينات، والتي تساعد في تعزيز وظيفة الكلى وتحسين نظام التصفية. يمكنك شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر الطازج يوميًا.

6. عصير العنب الأبيض: يحتوي عصير العنب الأبيض على مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تعزيز صحة الكلى. يمكنك شرب كوب من عصير العنب الأبيض الطبيعي يوميًا.

7. المشروبات القلوية: مثل الماء القلوي والشاي الأخضر القلوي، يمكن أن تساعد المشروبات القلوية في تحسين صحة الكلى وتعزيز عملية التصفية.

مع ذلك، يجب أن تستشير طبيبك قبل تناول أي مشروبات أو بدء أي نظام غذائي جديد، خاصة إذا كنت تعاني من أي حالة صحية معروفة أو تتناول أدوية معينة

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