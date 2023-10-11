زينة تخطف الأنظار بلوك كاجوال في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة زينة صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت زينة في الصور بلوك جديد كاجول، مرتدية قميص جينز مع بنطال باللون الأسود هو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير في المكياج فقد اختارت بعض اللمسات الناعمة التي تبرز من رقة وجمال ملامحها.

زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور.

أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طول الوقت مش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".





وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”.