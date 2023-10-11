ريهام أيمن تخطف القلوب بإطلالة جديدة عبر إنستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.





وتألقت ريهام أيمن، في الصورة بإطلالة كاجول مرتدية بنطال باللون البني، ونسقت معه تيشرت بسيط باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت نظارة شمسية باللون الأسود لتكشف جمالها.





يُذكر أن نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت ريهام أيمن، مرتدية بنطال أنيق باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت طويل باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة باللون الرمادي لإكمال ظهورها.