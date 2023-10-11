لأصحاب هواتف آيفون القديمة .. كيف تحصل على التحديث الجديد؟

دشنت شركة آبل الأمريكية تحديثها الجديد iOS 16.7.1 لهواتف آيفون القديمة التى لن تحصل على تحديث iOS 17 الجديد، وكذلك تحديث iPadOS 16.7.1 لأجهزة آيباد التى لن تحصل على آخر تحديثاتها.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاء تحديث iOS 16.7.1 بعد فترة من إطلاق تحديث iOS 16.، ويهدف التحديث الجديد لعلاج ثغرات أمنية كانت قد طرحتها آبل مع تحديث iOS 17.0.3 الأسبوع الماضي.

وبالتالى ستعم الاستفادة لأصحاب أجهزة آيفون وآيباد القديمة من التحديث الجديد لحماية أجهزتهم من أي ثغرات خطيرة.

كيف تحصل على التحديث الجديد

1- اذهب إلى الإعدادات Settings.

2- اضغط على عام General.

3- اختر تحديث البرنامج Software Update.

4- انقر على تنزيل وتثبيت Download and Install.