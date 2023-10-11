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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب هواتف آيفون القديمة .. كيف تحصل على التحديث الجديد؟

تحديث جديد لأصحاب
تحديث جديد لأصحاب هواتف آيفون القديمة

دشنت شركة آبل الأمريكية تحديثها الجديد iOS 16.7.1 لهواتف آيفون القديمة التى لن تحصل على تحديث iOS 17 الجديد، وكذلك تحديث iPadOS 16.7.1 لأجهزة آيباد التى لن تحصل على آخر تحديثاتها.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاء تحديث iOS 16.7.1 بعد فترة من إطلاق تحديث iOS 16.، ويهدف التحديث الجديد لعلاج ثغرات أمنية كانت قد طرحتها آبل مع تحديث iOS 17.0.3 الأسبوع الماضي.

وبالتالى ستعم الاستفادة لأصحاب أجهزة آيفون وآيباد القديمة من التحديث الجديد لحماية أجهزتهم من أي ثغرات خطيرة.

كيف تحصل على التحديث الجديد

1- اذهب إلى الإعدادات Settings.

2- اضغط على عام General.

3- اختر تحديث البرنامج Software Update.

4- انقر على تنزيل وتثبيت Download and Install.

آبل iOS 16 7 1 آيفون آيباد iPadOS 16 7 1

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