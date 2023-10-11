أخيراً.. آبل تحل مشكلة الحرارة الزائدة في iphone 15

يبدو أن المشاكل ستظل تلاحق سلسلة آيفون 15 الأحدث من آبل الأمريكية منذ لحظة إطلاقها، بعدما اشتكى مستخدمو هواتف آيفون 15 برو من مشكلة الحرارة الزائدة عند الاستخدام.

وبحسب موقع ZDNET التقني، أخيراً استطاعت آبل حل مشكلة الحرارة الزائدة بعد تحميل تحديث iOS 17.0.3 الأخير.

وللتأكد من حل مشكلة الحرارة نهائياً تم تصوير هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الجديدة باستخدام كاميرا حرارية قبل وبعد التحديث، وبالفعل أظهرت الصور أن الحرارة العالية أثناء الشحن تراجعت تماماص بعد تحميل تحديث iOS 17.0.3.

اعترفت آبل بوجود حرارة زائدة فى هواتف آيفون 15 برو الجديدة، وألقت اللوم على بعض التطبيقات مثل إنستجرام وأوبر، ونفت تماماً اى علاقة لمعدن التيتانيوم المستخدم فى تصنيع الهتاف أنه سبب مشكلة الحرارة.