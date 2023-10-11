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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الدواجن توجه رسالة مهمة للمنتجين بشأن الأسعار.. شاهد

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

قدم الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الشكر لـ الحكومة على ما تقوم به من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.

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هبوط مرتقب .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق 

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%15.. شعبة الدواجن تعلن موعد خفض الأسعار بالأسواق

 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الحكومة قررت تخفيض 7 سلع أساسية، بجانب الدواجن و البيض، ليكون جميع السلع 9 سلع.

ولفت إلى أن الجميع لا يقبل أن يخسر أي منتج، ولكن عندما يقوم بعملية البيع لا يغالي في الأسعار، معلقًا :" الكتكوت تكلفته 12 جنيها ويباع بـ 35 جنيها، وهذا أمر غريب، ولذلك على المنتجين أن يكون لهم هامش ربح ولا يكون هناك رفع في أسعار الدواجن و البيض". 

مربي الدواجن ينتج سلع واحدة ولكن يستهلك 20  

 

وأشار إلي أن مربي الدواجن ينتج سلع واحدة، ولكن يستهلك 20 سلعة، ولذلك على الجميع مراعات الظروف، وعدم رفع الأسعار.

وأوضح أن البيض سيصل لـ المستهلك بعد التخفيضات التي تقوم بها الدولة ستكون بـ 105، والدواجن ستكون بـ 70 جنيه، وأن ما صرح به المنتجون بشأن أسعار البيض والدواجن أغلي وأنه بهذا الأمر سيكون هناك تثبيت لـ الأسعار.

الدواجن شعبة الدواجن اسعار السلع عبد العزيز السيد الحكومة

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