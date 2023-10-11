شعبة الأرز تعلن عن مبادرة خاصة لتخفيض الأسعار.. فيديو

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن الأرز من ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، موضحًا :" رغم أن هناك أنواعا من الأرز ارتفع سعرها، ولكن بشكل عام لم يكن هناك ارتفاعات مثل البصل والسكر".



وقال رئيس شعبة الأرز، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، إن سعر الأرز في حالة ثبات واستقرار، ولكن الفترة الأخيرة لم يشهد ارتفاعات كبيرة.



وطالب وزارة الزراعة بتوفير تقاوي لـ الأرز يكون إنتاجها كبيرا عن الموجود حاليًا، مشيرا إلى أنه كان يتوقع انخفاض أسعار الأرز عن 20 جنيها، ولكن هذا صعب تحقيقه.

وذكر أن عدم تخفيض الأرز لأقل من 20 جنيها، يكون بسبب قلة الإنتاج من الأراضي عن المستهدف، ولكن بشكل عام أسعار الأرز ستكون في حدود الـ 24 جنيها.

وأوضح أن الأرز موجود ولكن المستهدف كان وجود 750 لـ مليون طن فائض، ولكن بعد الحصاد سيكون الفائض بين 400 لـ 500 ألف طن.

شعبة الأرز تعلن عن مبادرة خاصة لتخفيض الأسعار 2 جنيه

وكشف مفاجأة للمواطنين، قائلا: "شعبة الأرز ستقوم بعمل مبادرة خاصة، وسيكون هناك تخفيض في أسعار الأرز، ويكون هناك جنيه أو اثنان جنيه انخفاضا، وبهذا سيكون السعر 22 جنيها بدلا من 24 جنيها".

