عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأرز تعلن عن مبادرة خاصة لتخفيض الأسعار.. فيديو

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن الأرز من ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، موضحًا :" رغم أن هناك أنواعا من الأرز ارتفع سعرها، ولكن بشكل عام لم يكن هناك ارتفاعات مثل البصل والسكر". 

txt

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

txt

أهداف بيئية واقتصادية.. الزراعة تُكثف حملات التوعية بمنظومة تجميع وتدوير قش الأرز


وقال رئيس شعبة الأرز، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، إن سعر الأرز في حالة ثبات واستقرار، ولكن الفترة الأخيرة لم يشهد ارتفاعات كبيرة.


وطالب وزارة الزراعة بتوفير تقاوي لـ الأرز يكون إنتاجها كبيرا عن الموجود حاليًا، مشيرا إلى أنه كان يتوقع انخفاض أسعار الأرز عن 20 جنيها، ولكن هذا صعب تحقيقه. 

وذكر أن عدم تخفيض الأرز لأقل من 20 جنيها، يكون بسبب قلة الإنتاج من الأراضي عن المستهدف، ولكن بشكل عام أسعار الأرز ستكون في حدود الـ 24 جنيها.

وأوضح أن الأرز موجود ولكن المستهدف كان وجود 750 لـ مليون طن فائض، ولكن بعد الحصاد  سيكون الفائض بين 400 لـ 500 ألف طن.

شعبة الأرز تعلن عن مبادرة خاصة لتخفيض الأسعار 2 جنيه

وكشف مفاجأة للمواطنين، قائلا: "شعبة الأرز ستقوم بعمل مبادرة خاصة، وسيكون هناك تخفيض في أسعار الأرز، ويكون هناك جنيه أو اثنان جنيه انخفاضا، وبهذا سيكون السعر 22 جنيها بدلا من 24 جنيها".
 

الأرز شعبة الأرز الأسعار البصل السكر رئيس شعبة الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

ترشيحاتنا

إسرائيل: نعمل مع أمريكا ومصر لتسهيل مغادرة الأجانب لـ غزة

لأول مرة منذ حرب لبنان.. جيش الاحتلال يستخدم سلاحا خارقا في قصف غزة

الليلة.. الأهلي يواجه سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للسلة

قصف إسرائيلي يستهدف الجامعة الإسلامية في غزة|صور

وزير الصحة يعلن نقل خبرات مصر في القضاء على فيروس "سى" إلى باكستان

توجيه عاجل من ملك البحرين بشأن مساعدات الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ