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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: تصريحات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية واضحة وحاسمة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتصريحات الرئيس السيسي القوية والحاسمة والتى أكد مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى ، معتبراً هذه التصريحات بمثابة رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة.

كما اعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد الرئيس السيسي بأن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك على الساحة الفلسطينية واصفُا التصعيد الحالي بالخطير للغاية وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى تجاه قضايا الامة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية مؤكداً أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب أمام الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية غير المسبوقة ورغبة سلطات الاحتلال الاسرائيلى في دك قطاع غزة.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الرئيس السيسي على أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مطالباً بضرورة أن يسارع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن ذلك الأمر يتطلب الضغط من المجتمع على اسرائيل حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

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