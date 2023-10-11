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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بـ1500 مشارك.. «الناشرين العرب»: إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

سعيد عبده، رئيس إتحاد
سعيد عبده، رئيس إتحاد الناشرين العرب

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين العرب، لقد مر أكثر من نصف قرن على معرض الكتاب، كأول معرض أو من أكبر المعارض العربية على مستوى العالم.

وأضاف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين العرب،  خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه يتم استهداف القارئ والناشر فى معرض الكتاب، لأنهما لو اجتمعا؛ سيتحقق الهدف من المعادلة، موضحا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بدأت منصته للتقديم من يوم أمس، 10 أكتوبر، وحتي 15 نوفمبر، وهي فترة طويلة، وبها كل الشروط العامة بالنسبة للقبول فى المعرض.

وأوضح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إننا نطلب من الأعضاء وأن يستكملوا أوراقهم ويستعدوا للمعرض هذا العام، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من الناشرين على المشاركة هذا العام، ووصل عددهم إلى حوالي 1500 ناشر.

سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين العرب اتحاد الناشرين العرب معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 معرض القاهرة الدولي للكتاب

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