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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة السلام لمدة 10 ساعات

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض مناطق بمدينة السلام (أطلس، المحمودية، إسكندرية، الجمهورية، والقاهرة، الشواكر، محطة الصرف الصحي عقد 16 الجبل الاصفر).

وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 12-10-2023، وحتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 13-10-2023 لمدة 10 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحي بمدينة السلام.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر تطبيق" الواتس آب" على رقم 01206665125.

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