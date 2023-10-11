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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي بمراكز اليونيفل.. إسرائيل تقصف بلدات حدودية مع لبنان بالمسيرات

اسرائيل تقصف بلدات
اسرائيل تقصف بلدات حدودية لبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن صفارات إنذار تدوي في مراكز تابعة لقوات اليونيفل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

 

وذكرت الوكالة اللبنانية أن إسرائيل تقصف بلدات حدودية بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن طائرات مسيرة معادية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي وتتصدى لها رشاشات المقاومة.

 

وتابعت "كذلك تجدد القصف على محيط بلدة مروحين بقذائف انشطارية وفوسفورية".


 

 

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني  مسؤوليته عن  استهداف موقع إسرائيلي وسقوط قتلى في صفوف الاحتلال، مؤكداً أن "المقاومة ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بلدنا".


وقال الحزب: "استهدفنا موقعا صهيونيا مقابل الضهيرة بصواريخ موجهة وسقوط عدد كبير من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".


وقصفت إسرائيل بلدات في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاهها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.


وذكرت الوكالة أن "محيط بلدة الضهيرة يتعرض لقصف مدفعي معادٍ، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، وذلك بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف".


وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق بإطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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