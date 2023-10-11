أحزاب تشيد بتصريحات الرئيس السيسى حول التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية..ويؤكدون: لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومى تحت أي ظرف

الشهابي: نثق في قدرة الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومي



رئيس حزب مصر أكتوبر: نقف خلف القيادة السياسية ونثق في قراراتها



سكرتير عام حزب الغد: تصريحات الرئيس تؤكد أن مصر لن تفرط في أى شبر من أرضها



أشاد عدد من الأحزاب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري، أمس، حول التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية والاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ، وأكدوا على ثقتهم الكاملة وثقة الشعب المصرى المطلقة فى قدرة الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومي وأنه لا تهاون ولا تفريط فى ذلك.

فى البداية أشاد حزب الجيل الديمقراطي فى بيان، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري، أمس، حول التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية والاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن «البيان»، تأكيدات الرئيس أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف".

وأشار حزب الجيل فى بيانه، إلى ثقته الكاملة وثقة الشعب المصرى المطلقة فى قدرة الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومي وأنه لا تهاون ولا تفريط فى ذلك.

ورحب حزب الجيل بالمجهودات التى بذلتها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني، منوها بالاتصالات التى أجراها الرئيس بنفسه مع رؤساء دول العالم؛ لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين.

وأشار بيان حزب الجيل إلى ما جرى فى الأيام الأربعة الأخيرة، موضحا أنها أكدت دور مصر القيادي والمحوري في محيطها العربى.

ونوه حزب الجيل بأن الدور المصري هو دور مقدر من القادة العرب والأجانب على السواء، مشيرا إلى حجم الاتصالات الهاتفية التى أجراها قادة الدول الغربية ورؤساء المنظمات الدولية بالرئيس السيسي، مستمعين لوجهة نظره، ومطالبين ببذل جهوده لإيقاف الحرب الدائرة والتصعيد الحالي الخطير وتداعياته التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، تأكيد الرئيس السيسي في تصريحاته، على أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

كما أشاد «الشهابي» بتأكيد الرئيس السيسى بأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أعرب ناجى الشهابي عن تقديره الكبير الرئيس السيسي وإعجابه بكل تصريحاته التي أكد فى نهايتها أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

وثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن الأوضاع فى فلسطين والقضية الفلسطينية، مؤكدة ندعم ونقف خلف القيادة السياسية فى كل قراراتها لصون وحماية أمن البلاد القومي.

وأضافت "مديح" فى بيان لها ، أن غزة الأبية امتدادا طبيعيا لحدودنا الشرقية، منوهة أن تصعيد الأزمة وزيادة التوتر بين الجانبين سيخلف تداعيات خطرة وجسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها .

وحذرت رئيس حزب مصر أكتوبر، من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة، مؤكدة شعب مصر يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأراضيها.

وطالبت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، مثمنة كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لافتة مصر لم ولن تتواني عن مساندة كل الأشقاء فى أزماتهم والقضية الفلسطينية كانت ولازالت أولوية على الأجندة المصرية.

وقال إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد أن تصريحات الرئيس السيسي خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بشأن أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف يؤكد أن الأمن القومى المصرى خط أحمر وأن مصر لن تقبل بالمساس به.

وأكد إسماعيل فى بيان صحفى له أن تصريحات الرئيس السيسى بشأن أن مصر تتابع بإهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، محذرا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى تعتبر أكبر رد على تصريحات المتحدث الإسرائيلى بإعادة توطين فلسطينيى غزة فى سيناء ، كما أنه إشارة واضحة من القيادة السياسية فى مصر بعدم إعادة مؤامرة الإخوان فى عام ٢٠١٣

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن مؤامرة الإخوان فى عام ٢٠١٣ تمثلت فى التخطيط لتمليك أراضي سيناء لغير المصريين وقد بدأ ذلك من خلال توجيه الرئيس المعزول محمد مرسى بمنح الجنسية لقائمة من الأشخاص الأجانب، مؤكدا أن هذا هو المخطط التآمري الذي رفضه الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع فى هذه الفترة وقال أنه لن يسمح بذلك.

وأوضح أن تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أن مصر لن تفرط فى أى شبر من أرضها مهما حدث ، كما أنها ستظل تدافع عن كل ذرة تراب من أراضيها التى ارتوت بدماء أبناءها من الشهداء الذين حرروا أرضها فى حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.