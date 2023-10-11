حشيش وهيروين.. القبض على تاجرى مخدرات بالمنوفية وكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن المنوفية وكفر الشيخ، جهود ملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبحوزته “كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى- طلقة من ذات العيار”.

كما تم ضبط عامل "له معلومات جنائية"، - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وبحوزته "كمية من مخدرى "الحشيش والهيروين" - فرد محلى وطلقة لذات العيار".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.