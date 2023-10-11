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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير بفلسطين.. العاهل الأردني: لن تنعم منطقتنا بالأمن دون حل الدولتين

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الأراضي الفلسطينية تشهد تصعيدًا خطيرًا، داعيًا إلى ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 67.

جاء ذلك خلال خطاب العرش للعاهل الأردني في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان).

وقال الملك عبد الله الثاني إنه يجب أن تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء في غزة والضفة.

ولفت إلى أن "ما تشهده فلسطين حاليا من عنف وعدوان دليل أن منطقتنا لن تنعم بالأمن دون السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وتابع: "ستبقى فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف"، مؤكدًا أن الأردن لن يحيد بالدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة.

على جانب آخر، قال الملك عبد الله إن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات النيابية، ويسعى الأردن أن تكون الأحزاب البرامجية جزءًا رئيسًا في نظامه البرلماني.

وأضاف: "نستعد لفصل جديد من حياتنا السياسية بعد التعديلات على التشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني".

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