سامح الزهار: مصر لم تتخلَ عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني|خاص

قال الباحث والمؤرخ سامح الزهار: “عبر سنوات طويلة احتلت القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر من جميع الزعماء المصريين، لا سيما بعد انتهاء الاحتلال البريطاني لمصر، فقد كان الرئيس جمال عبد الناصر من أكثر حكام العرب اهتماماً بها واعتبرها جزءاً رئيسًا من الأمن القومي المصري”.

وأضاف الزهار: “وعندما تولى الرئيس السادات فقد تغيرت الأوضاع نسبيًا بعد كامب ديفيد التي اهتمت بتحقيق السلام مع مصر، وفي نفس الوقت الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا نفس النهج الذي سار عليه الرئيس مبارك، وبعد تولي الرئيس السيسي أصبحت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا”.

القضية الفلسطينية أولوية كبرى

وتابع الزهار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “قدمت مصر الكثير من الجهود لمنع المزيد من العنف وحقنًا لدماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قامت بها مصر من خلال فتح المعابر لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني الحر، فإن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي أولوية كبرى ومصر الكبيرة لا تتخلى أبدًا عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني”.

احتلال اقتصادي وثقافي

واستطرد: “الأحداث الأخيرة وما يجري من دعم غربي واضح للكيان الصهيوني ينفذ بكل دقة ما يسعى إليه التصور الأمريكي عن الشرق الأوسط وإعادة تقسيمه إلى وحدات، حيث تكوينه العام كمجتمع عربي إسلامي كبير يصعب عليه المهمة، خاصة أن هناك محاولات دائمة للاحتلال ربما ليس بشكله التقليدي ولكن عن طريق العاملين الاقتصادي والثقافي”.

واشار كذلك إلى “استثمار بعض الخلافات الموجودة داخل المجتمعات العربية للصالح الغربي، حيث إن الأدوار المعلنة تلعب على الجوانب المذهبية والطائفية ومن خلال قراءة مؤدلجة للتاريخ العربي، وبالتالي فهذا التصور يكون بالطبع مشروعا خطيرا تلتقطه القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة بكل أجهزتها، فضلا عن الكيان الصهيوني الذي لا يكل في محاولاته المزعجة العالم العربي، خاصة مثلث القوة العربي العراق وسوريا ومصر، بالإضافة إلى الأطراف من السودان واليمن والمغرب”.

وأوضح: “وبالتالي فإن ما يجري من قلق في الشرق الأوسط هو أمر يحتل مكانة مركزية في مراكز صنع القرار الأمريكي”.