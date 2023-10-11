ورش عمل "دي-كاف" تجمع بين التكنولوجيا والابتكار وفنون المسرح

يقدم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) سلسلة ورش عمل مكونة من أربع ورش مقدمة للمتخصصين والمهتمين بالفنون السمعبصرية وفنون المسرح والأداء لتطوير أعمالهم الإبداعية، ويقدمها عدد من الخبراء و المتخصصين حيث يضم البرنامج ورش العمل متنوعة في مجالات التكنولوجيا التفاعلية وفنون المسرح والكتابة المسرحية، وهي مجانية.

تبدأ سلسلة الورش بورشة عمل "حدود وإمكانيات استخدام الواقع المعزز في المسرح" لمارتن وسنيوفسكي ورايمار دو لاشيفالغي، يومي الجمعة والسبت 13 و 14 أكتوبر، بمعهد جوتة البستان. وتهدف هذه الورشة أن تثير نقاشات وتبادل أفكار حول العقبات والفرص الخاصة بتكنولوجيا الواقع المعزز في الفنون الأدائية وأهمية التحول الرقمي لهذا المجال في المستقبل، حيث يكمل الـ10 مشاركين ورشة الواقع المعزز خطوة بخطوة مع وسنيوفسكي وتحت إشرافه، مقدمّا لهم التدريب العملي وفرصة التشبيك والتواصل بعالم البرمجة في هذا المجال وأنماطه التجريبية.



تليها "ورشة تفاعلية عن التركيبات السمعبصرية" للمخرج والمؤدي أندريه شتوفانوفتس، يومي 20 و 21 أكتوبر 2023، في ستوديو عماد الدين. وفيها يتناول المشاركون التطورات في التكنولوجيا التفاعلية التي صنعت للفنانين مساحة لخلق أعمال فنية أكثر تميزًا، وأتاحت للجمهور الفرصة لدخول عوالم خاصة من صناعتهم، تهدف الورشة الى تمكين المشاركين من معرفة العالم التكنولوجي المتغير من خلال استخدام البرامج والمعدات وأجهزة الاستشعار وغيرها من أنواع التكنولوجيا، والمشاركة في التعرف على السياق العالمي المرتبط بهذه التكنولوجيا نظريـًا وعمليـًا، حيث تستقبل الورشة 15 مشاركـًا ومشاركة مهتمون بالفنون السمعبصرية.

ويقدم المهرجان للمهتمين بالكتابة المسرحية، "ورشة دراماتورجي تجريبية" للمسرحي البريطاني نيثان إليس، وهو كاتب ومخرج عرض "يوم شغل" ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف، تقام الورشة في يوم 27 أكتوبر في ستوديو عماد الدين، حيث يكتشف المشاركون أنواعـًا من الدراماتورجي التجريبية، ويدور النقاش حول الشكل والمضمون وكيف تتشكل العلاقة بينهما وكيف يمكن استخدام الشكل كنقطة بداية للتفكير في النص، تستقبل الورشة 10 مشاركين حيث يناقشون عدد من النصوص المسرحية قبل تطبيق الأساليب التي استخدمها كتاب النصوص في تنفيذ أفكارهم.



ويختتم المهرجان سلسلة ورش العمل بورشة عن "المسرح وكيفية التحضير للمشهد"، يديرها الكاتبان المسرحيان اريستيد تارناجدا وأوديل سانكارا من بوركينا فاسوو ذلك يوم 30 أكتوبر في ستوديو عماد الدين، في إطار ورشة تدريبية حول المسائل المختلفة المتعلقة بتحضير المشهد المسرحي، تهدف الورشة للنظر على مفهوم تكوين المشهد في المسرح، وما الذي يدفع الممارسين للكتابة المسرحية ويناقش العناصر الأساسية والأدوات المستخدمة في الكتابة المسرحية، حيث يدعو المشاركين إلى تعميق فهمهم لدور المخرج في تحضير المشهد، وماذا يقع خلف هذه الرغبة في الإخراج المسرحي، وكيف يمكنهم توجيه الممثلين، الورشة مفتوحة ل 12 مخرج ومخرجة مسرحيين صاعدين، كل منهم يختار مشروع مسرحي لتطويره، يشترط للمشاركة في هذه الورشة فهم عميق للغة الفرنسية وخبرة سابقة في الفنون الأدائية.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)



مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.