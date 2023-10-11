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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور نخبة من الفنانين.. قصور الثقافة تفتتح معرض "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" بالأوبرا

صدى البلد

شهدت قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، مساء أمس الثلاثاء، افتتاح معرض "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري ومشروع ذاكرة الكاريكاتير، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

حضر الافتتاح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والباحث عبد الله الصاوي، والفنانة ڤيڤيان البتانوني مدير الإدارة العامة للفنون التشكيلية ونخبة من الفنانين التشكيليين.

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وقالت الفنانة ڤيڤيان البتانوني فن الكاريكاتير من الفنون القريبة من الفهم والمشاعر الإنسانية، فمهما بلغت ثقافة المتلقي ومستواه العلمي، يمكننا فهم المحتوى المقدم بشكل بسيط، لذا كان علينا أن نهتم بهذا النوع من الفنون بإلقاء المزيد من الضوء عليه.

من جانبه عبر "الصاوي" عن سعادته بالمعرض وبالتعاون الأول مع هيئة قصور الثقافة، متمنيا إقامة المزيد من المعارض لإحياء تراث الكاريكاتير المصري.
مشيرا إلى أن المعرض له أهمية كبيرة نظرا لما يحتويه من لوحات فنية ذات جودة عالية لرواد هذا الفن.

واختتم اليوم بتسليم شهادات تقدير للفنانين المشاركين الذين استخدموا ريشة الكاريكاتير في التعبير عن الحرب وكأنهم جنودا في قلب الميدان، وهم جورج بهجورى، عماد عبد المقصود، مروة إبراهيم، أحمد دندراوي، وسام خليل، عمر الصديق، هاني عبد الجواد، إسلام زكي، نوبي بديع.
كما تم تكريم بعض أسماء الفنانين الراحلين منهم
ألكسندر صاروخان، جواد حجازي، ومحمد عبد المنعم رخا.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 18 أكتوبر الجاري، لكي يتمكن الهواة والفنانين من محبي هذا الفن لمشاهدة ما يتضمنه، فهو يحتوي على أكثر من 200 لوحة تتنوع ما بين الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري لأكثر من 50 رساما من "مصر وتركيا، واليمن، وإيران، والمغرب، والسعودية، والبرازيل، وجوبا، والصين.

كما يضم للمرة الأولى مجموعة أصلية من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بنصر أكتوبر لألكسندر صاروخان، وجواد حجازي، بالإضافة إلى الأعمال الفنية نتاج المسابقة الدولية التي نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، في مجالي الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري، بمشاركة 75 فنانا من 30 دولة.

ويحتوي أيضا على تراث الكاريكاتير المصري ومشروع ذاكرة الكاريكاتير، وباقة من إصدارات مشروع ذاكرة الكاريكاتير، ومجموعة رسوم كاريكاتيرية مستنسخة بجودة عالية لعدد من الرواد الذين عاصروا نصر أكتوبر وتفاعلوا معه، هذا إلى جانب الركن الخاص بمجموعة الطوابع البريدية التي شارك بها طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة الأهرام الكندية، نتاج المسابقة التي نظمتها الهيئة القومية للبريد لاختيار طابع البريد الرسمي لليوبيل الذهبي.

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