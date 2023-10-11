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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد ..

خالد زكي يكشف سبب غيابه عن السينما 15 عاما

خالد زكى
خالد زكى

كشف الفنان خالد زكى ، عن سر غيابه عن الساحة السينمائية بعد تقديمه فيلم "طباخ الرئيس" الذى عرض فى عام 2008 .

وقال خالد زكى : بعد تقديمى لفيلم "طباخ الرئيس" لم يعرض على أعمال جيدة الصنع، وكل ما تم عرضه كان لا يناسبني، ولم يضيف إلى مشوارى الفنى، ولذلك كنت اعتذر عنهم، وليس لمجرد التواجد السينمائى اقبل بأى دور يعرض على، وأتمنى فى الفترة المقبلة أن أعود إلى السينما بعمل جيد الصنع وأقتنع به ويضيف لى، وأتمنى أن تقدم أعمال سينمائية تهتم بأدوار لكبار السن، خاصة أن السينما تحديدا فى الفترة الأخيرة مقصرة هذا الجانب.

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خالد زكي تحدث عن كواليس فيلم طباخ الريس مع الراحل طلعت زكريا خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية.

وقال: "مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكل صناع الفيلم، والإنتاج كان متميزا جدا، وأحيي ذكرى الزميل طلعت زكريا، والكتابة كانت بعناية شديدة جدا، وحينما حدثني طلعت كان دوري ليس الرئيس واعتذرت عن الفيلم ولكن المخرج كلمني وأخبرني أن الدور للزعيم عادل إمام وبعد فترة حدث تعديل ضخم جدا للسيناريو وبعدها وجدت أن عادل يعتذر عن الدور ورشح لـ محمود عبد العزيز وبعدها أعتذر فتواصل معي طلعت وطلب مني التواجد لدور الرئيس وأخبرني أن سعيد حامد هو من سيخرج الفيلم، وبعدها قابل طلعت زكريا الرئيس.

وشهد حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

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