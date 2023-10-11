بيان عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التدخل العسكري في إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي لأي طرف آخر معاد لإسرائيل أن يحاول استغلال الأوضاع ويتدخل في الهجوم.

وقال أوستن: “سنبقى على اتصال وثيق مع الإسرائيليين... وكما أوضح الرئيس بايدن، لا ينبغي لأي طرف آخر معاد لإسرائيل أن يحاول استغلال هذه الأوضاع”.

وأضاف: “سيظل دعمنا لأمن إسرائيل قويا… خاصة في هذه الفترة”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، حزب الله اللبناني، من تصعيد الصراع في إسرائيل، في وقت تجهز فيه الولايات المتحدة أسلحة للاحتلال، ومنع التوسع المحتمل للحرب، حسبما قال العديد من المسئولين الأمريكيين، لشبكة “سي إن إن ”الأمريكية.

ولا يعتقد كبار المسئولين في الإدارة في هذه المرحلة، أن ينضم حزب الله إلى حرب حماس ضد إسرائيل، ويعتقدون أن التحذيرات لها تأثير، على الرغم من حدوث بعض التصعيد على الحدود.

وترسل الولايات المتحدة رسالة إلى حزب الله بضرورة البقاء خارج الصراع من خلال عدد من القنوات، بما في ذلك الحكومة اللبنانية، ورئيس البرلمان اللبناني المتحالف مع حزب الله، نبيه بري.