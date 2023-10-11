عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التدخل العسكري في إسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي لأي طرف آخر معاد لإسرائيل أن يحاول استغلال الأوضاع ويتدخل في الهجوم.

وقال أوستن: “سنبقى على اتصال وثيق مع الإسرائيليين... وكما أوضح الرئيس بايدن، لا ينبغي لأي طرف آخر معاد لإسرائيل أن يحاول استغلال هذه الأوضاع”.

وأضاف: “سيظل دعمنا لأمن إسرائيل قويا… خاصة في هذه الفترة”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، حزب الله اللبناني، من تصعيد الصراع في إسرائيل، في وقت تجهز فيه الولايات المتحدة أسلحة للاحتلال، ومنع التوسع المحتمل للحرب، حسبما قال العديد من المسئولين الأمريكيين، لشبكة “سي إن إن ”الأمريكية.

ولا يعتقد كبار المسئولين في الإدارة في هذه المرحلة، أن ينضم حزب الله إلى حرب حماس ضد إسرائيل، ويعتقدون أن التحذيرات لها تأثير، على الرغم من حدوث بعض التصعيد على الحدود.

صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل.. إجراء جديد لـ وزارة تعليم الاحتلال

الولايات المتحدة وحلفاؤها يحذرون حزب الله.. هل سيشارك في الحرب ضد إسرائيل؟

وترسل الولايات المتحدة رسالة إلى حزب الله بضرورة البقاء خارج الصراع من خلال عدد من القنوات، بما في ذلك الحكومة اللبنانية، ورئيس البرلمان اللبناني المتحالف مع حزب الله، نبيه بري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

بوتين: من المستحيل حل الصراع دون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

انقطاع الكهرباء والوقود.. أردوغان: إسرائيل ترتكب مجازر بتدمير البنية التحتية لغزة

صافرات الإنذار تدوي وأنباء عن إغلاق مطارها.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

من القاهرة هنا فلسطين.. مصر منصة لوسائل الإعلام العالمية بمستجدات العدوان الإسرائيلي

لم يكتفوا بالفلسطينيين| القصف الإسرائيلي يسقط جرحى في لبنان ويضر بالمنازل

رسميا.. انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في قطاع غزة |حصار كامل

الأكبر منذ حرب أكتوبر.. أكبر بنك في إسرائيل يعلن خسائر الاقتصاد

أعلن رغبته في تفادي التصعيد.. تعليق جديد من فرنسا بشأن الحرب بغزة

ترشيحاتنا

مولد السيد البدوي.. 6 محطات في حياة شيخ العرب وسر تسميته بالسطوحي

بيان عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التدخل العسكري في إسرائيل

للمرة الثانية خلال ساعة.. تل أبيب تحت القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية

مع وصول «جيرالد فورد».. حزب الله: حاملة الطائرات لن تخيفنا

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

أنباء عن هدنة إنسانية في غزة لمدة 6 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ