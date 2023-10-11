اعتراف رسمي .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بالفشل أمام المقاومة الفلسطينية

اعترف قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بفشل قوات الاحتلال في مهمتها بالدفاع عن مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد فشلنا في مهمتنا بالدفاع مستوطنات غلاف غزة”.

رشقات صاروخية مكثفة على تل أبيب

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إطلاقها رشقات صاروخية مكثفة على تل أبيب وأسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

بدورها، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار مرة أخرى في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك حولون وبات يام وريشون لتسيون، للمرة الثانية خلال أقل من ساعة.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الصواريخ تستهدف منطقة تل أبيب للمرة الثانية خلال ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، وابلا كبيرا من الصواريخ نحو المستوطنات في جنوب"تل أبيب" ووسط إسرائيل، مستهدفة مطار "بن جوريون"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.