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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غلق مطعم كشري في 6 أكتوبر لهذا السبب

صدى البلد

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة إزالات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء بالقطاعين الجنوبي والشمالي؛ في إطار جهود الجهاز المستمرة للقضاء على العشوائية ومنع ظاهرة الباعة الجائلين والاستيلاء على الطريق العام وإعاقة حركة المرور.

أضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن حملة القطاع الجنوبي أسفرت عن غلق كشري «نجمة التحرير» بالعمارة رقم 26 في تعاونيات 103جنوب الأحياء، وكذلك رفع كشك مخالف بجوار معهد البحوث بجنوب الأحياء.

وأوضح «النجار» أن حملة القطاع الجنوبي استهدفت الحي الثاني، وأسفرت عن إزالة روف مخالف لشروط تراخيص البناء، رفع إشغالات الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام المارة وتيسير حركة المرور بالمحور المركزي ومحور الكفراوي .

إزالة زيادة في النسبة البنائية بكمبوند كارما سيتي

أشار «النجار» إلى أن حملة القطاع الشمالي أسفرت عن إزالة زيادة في النسبة البنائية بالعمارة رقم 10 بكمبوند كارما سيتي، فضلا عن رفع الإشغالات والقيام بأعمال نظافة الطرق الرئيسية بمحور جمال عبد الناصر .


وشدد «النجار» على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة 6أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

 https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/?ref=share_group_link


أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر

‏https://www.facebook.com/profile.php?id=61551762287188&mibextid=9R9pXO

اشغالات الباعة الجائلين التواصل الإجتماعي فيس بوك الطريق العام المهندس عادل النجار المحور المركزى

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