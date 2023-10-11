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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

200 فتاة بملتقي أهل مصر للمحافظات الحدودية يزرن المثلث الأخضر ببئر العبد

ملتقى أهل مصر في
ملتقى أهل مصر في زيارة لقرى المثلث الأخضر


استقبل  أهالي قرية قاطية بالمثلث الأخضر ببئر العبد شمال سيناء ،  200 فتاة من المحافظات الحدودية صباح اليوم برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني و عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.


وجاء ذلك بقيادة أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء،  والدكتورة دينا رئيس الإدارة المركزية للمرأة وبحضور الشيخ حميد منصور وخالد حليدس وأحمد عبد الصاحي و سماح سويلم.

 

النصب التذكاري:


حيث تم زيارة النصب التذكاري لشهداء العودة والتقاط الصور التذكارية بميدان الشهداء والتعرف علي تاريخ قري المثلث الأخضر بشرح تفصيلي من حسين منصور الشاب المتطوع في خدمة القرية .

إلى جانب النشاط الزراعي الذي يتميز به أهالي المنطقة ،وكذلك المساحات المنزرعة بأشجار الزيتون  الخضراوات. 


وأيضا تم زيارة موقع بيت ثقافة قاطية والوقوف حول مستجدات أنشطة المرأة بقري المثلث الاخضر والأنشطة الثقافية التي يقدمها بيت الثقافة لخدمة النشء ورعاية الموهوبين.

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