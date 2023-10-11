استشهاد 6 مسعفين وإصابة 15 .. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية بغزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية، مؤكدة استشهاد 6 مسعفين وإصابة 15 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت أن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلاً.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى توقّف خدمات المختبر وبنوك الدم في 58 مختبراً وبنك دم.