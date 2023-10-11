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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحفيين: لجنة دائمة لفلسطين وفتح باب التبرع بالمال والدم تضامنا مع غزة

صدى البلد

بدأ الاحتفال التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصرية بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية والسلام الوطني لدولة فلسطين، كما وقف الحاضرون دقيقة حدادا على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

 

وألقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كلمة أكد فيها أننا أمام صحوة واستعادة للقضية الفلسطينية، وتابع: هذه رسالة تحية محدودة من نقابة الصحفيين المصريين للشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض لأقسى أنواع الهمجية، ومجتمع دولي يتحدث عن الحرية ثم يصمت أمام جرائم بحق شعب وعندما يقوم للمقاومة يدينه.

 

وواصل البلشي: مجلس نقابة الصحفيين يعلن لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترصد العدوان والانتهاكات وتتواصل عن كل الجهات التي تدافع عن حق الفلسطينيين وتطالب بكل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

وتابع نقيب الصحفيين: المقاومة حق وستظل الحق، الأمثل لكل شعب يدافع عن حريته، كما ننتصر لزملائنا الذين يواجهون الموت على خط النار لنقل الحقيقة، وقد أقمنا مجموعة فعاليات ومنها إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء في فلسطين وبمجرد الإعلان عن ذلك بدأ الكثير من الزملاء الإعلان عن التبرع لنصرة الفلسطنيين فضلا عن التواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينية وزملائنا في غزة.

 

وتابع البلشي: لدينا ٧ صحفيين شهداء ارتقوا خلال الأيام الأخيرة ضمن ٥٠ صحفيا فلسطينيا ارتقوا منذ عام 2000، مع أكثر من 40 مؤسسة إعلامية تم استهدافها، كما تم فتح باب التبرع بالدم.

 

ونظمت نقابة الصحفيين المصريين، منذ قليل، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ضد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
 

وردد الصحفيون والمشاركون هتافات: “فلسطين عربية”، و"تسقط تسقط إسرائيل"، و"المقاومة فلسطينية"، وبدأ اليوم التضامني بمعرض كاريكاتير لمجموعة متميّزة من الرسّامين، يُعبر عن القضية الفلسطينية.

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