فزع المستوطنين ودوي صفارات الإنذار.. 15 طائرة شراعية لبنانية تخترق إسرائيل

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، إن ١٥ طائرة شراعية تسللت من لبنان باتجاه الجليل مع وصول مقاتلين للمستوطنات.

وأكدت المستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك هجوما مجنونا من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل ومناطق عدة في شمال إسرائيل.

شراعية ومسيرات لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام عربية، إن مسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

كما أكدت أيضا، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان.

ومنذ وقت قليل، قال حزب الله اللبناني، إن حاملات الطائرات لن تخيف فصائل المقاومة ‏المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل.