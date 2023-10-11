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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أنباء إخلائها .. بيان عاجل للسفارة الأمريكية في لبنان

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بلبنان

نفت السفارة الأمريكية بلبنان صحة التقارير التي تحدثت عن إغلاق مبني السفارة في بيروت واخلائها من الموظفين بتوصية من وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت السفارة في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية علي منصة "x" لم يتم إخلاء السفارة الأميركية في بيروت وهي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

وأتمت بيانها : التقارير التي تقول خلاف ذلك كاذبة و لمزيد من المعلومات وإرشادات السفر، قم بزيارة موقع سفارتنا.

نص بيان السفارة 

وكانت تقارير إعلامية إشارات الي ان  السفارة الأميركية في لبنان بدأت في اخلاء مبني السفارة بتوصية من وزارة الدفاع الأمريكية حيث دعت المواطنين الأميركيين إلى مغادرة البلاد.
 

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