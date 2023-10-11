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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد الطاهري : جهود مصرية لإيجاد ممرات إنسانية لنجدة أهل غزة

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على تطورات ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مع التصعيد الإسرائيلي المستمر.

 

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وقال الطاهري في برنامجه “ كلام في السياسة ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التصعيد لا يزال مستمرا في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، والدعم الأمريكي مفتوح لجيش الاحتلال وتزييف للحقائق على الأرض".

وأضاف "الطاهري" : "بايدن رجل البيت الأبيض أقحم الأبعاد الدينية في الصراع، أما نتنياهو، فقد كان حديثه بأن رده سيغير الشرق الأوسط كله، بعد اتهامات له بالفشل". 

وتابع: "تجددت مخططات التوطين القديمة تحت قصف لا يرحم ليهجر عائلات بأكملها تهجيرا قسريا، وهناك جهود واتصالات مصرية على المستويات كافة لا تنقطع من أجل إيجاد ممرات إنسانية لنجدة أهل غزة صاحبها إعلان حاسم بأن السيادة المصرية ليست مستباحة".

وأوضح، أن ما حدث في السابع من أكتوبر الجاري نقطة تحول كبرى، لافتًا إلى أن حلقة اليوم من البرنامج سيتم تقديم قراءة في آخر تطورات الأوضاع بالأراضي المحتلة ورصد دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني وكشف المخططات القديمة والجديدة للتهجير القسري لسكان غزة.

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