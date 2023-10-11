فلسطين: بعض الأطراف الدولية فوضت نتنياهو لارتكاب إبادة جماعية في غزة

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر الجامعة العربية، إنه: "تحت حجة الدفاع عن النفس بعض الأطراف الدولية فوضت نتنياهو وحكومته لارتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك قطع الكهرباء والمياه والمواد الطبية والغذائية والوقود".

وأكد المالكي خلال كلمته، أنه تم استهداف الطواقم الطبية والصحفيين والإعلاميين، فلم يبق شيئا في القطاع إلا وتم استهدافه.. متسائلا: "هل هذا هو الدفاع عن النفس أم مخطط لهم مسبقا؟".

وأكمل كلمته بالجامعة العربية أنه تم توجيه الغازين من قبل أطراف إسرائيلية هو دفاع عن النفس، من جهة أخري يظهر توجه خطير تديره بعض الدول الأوروبية بوقف وتجميد المساعدات التنموية عن فلسطين وكأن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس وحكومته المسئولون عن الأحداث الأخيرة، هذا عقاب مباشر للشعب الفلسطيني المستفيد الأول والأخير لهذه المشاريع التنموية وهذا يتم بعلم وكالات تنمية وبكل الدول وبعلم حكومتها ليخرج علينا بهذا القرار الغريب والمستغرب هذا يسمي إفلاس سياسي وعنصرية مفرطة وفقدان البوصلة السياسية وتهبط تحت ضغط إسرائيلي وصهيوني.

ووجه تصريحات حازما: "اذا كانوا يعتقدون أن هذا سيخضع شعبنا للموافقة عما رفضه بدماء أبناءه طوال سنين طويلة.. فهم واهمون".