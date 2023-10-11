الخارجية الفلسطينية: مصر بيت العرب الأول ونتعرض لحرب إبادة مسعورة

وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، تحية إجلال لأهالى غزة مؤكدا أنهم حرب إبادة مسعورة يوجهها الإحتلال الغاشم.



وأضاف خلال كلمته فى إجتماع جامعة الدول العربية، أن مصر هى بيت العرب الأول ويتم فيه مناقشة المخاطر الحقيقة التى تتعرض لها الدولة الفلسطينية ومنها يتم بحث التحرك العربى المشترك للتحرك العاجل لوقف العدوان على فلسطيين.



وأوضح رياض المالكى،أن الرئيس محمود عباس أبو مازن حذر مرارا وتكرارا من النتائج المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بما يرافقه من ارتكاب انتهاكات وجرائم يومية ضد المواطنين العزل.

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