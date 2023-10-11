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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن عن ارتفاع كبير في عدد القتلى والمصابين

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين إلي 3192 مصابا.

وقالت الصحة الإسرائيلية: “استقبلت المستشفيات 3192 مصابا وما زال 443 في المستشفى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن عدد القتلى من المواطنين الإسرائيليين يبلغ أكثر من 1200، بينهم 165 جنديا.

وحسب شبكة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن أكثر من 2700 أصيبوا.

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أما بالنسبة للأسري، قال إن إسرائيل لا يمكنها مشاركة رقم لأن المسؤولين ما زالوا يتعرفون على هويات القتلى.

الصحة الإسرائيلية

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