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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الأمم المتحدة بعد هجوم لبنان على إسرائيل

أول تعليق من الأمم
أول تعليق من الأمم المتحدة بعد الهجوم علي إسرائيل من لبنان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الهجمات من جنوب لبنان على إسرائيل، مشيرا إلي أنه يجب تجنب اتساع الصراع.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق سراح كافة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

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 التطورات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ومنذ قليل، قال البيت الأبيض، إن التطورات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مقلقة، مشيرا إلي أنه يراقبها عن كثب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت صاروخا بعيد المدى على منطقة حيفا.

كما دوت صافرات الإنذار في منطقة حيفا محذرة من دخول قوات المقاومة الفلسطينية في البلدات الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وكانت مصادر عبرية قالت اليوم الأربعاء، إن ١٥ طائرة شراعية تسللت من لبنان باتجاه الجليل مع وصول مقاتلين للمستوطنات.

لبنان إسرائيل قطاع غزة الأمم المتحدة جوتيريش

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