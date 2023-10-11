قطع المياه عن مليون شخص.. الاحتلال يتسبب في مأساة جديدة بقطاع غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن إسرائيل دمرت سبعة مواقع في قطاع غزة توفر المياه والصرف الصحي لأكثر من 1.1 مليون شخص، مع تراكم النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي في بعض المناطق.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أن "الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت أيضا سبع منشآت توفر خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 1.1 مليون شخص. وفي بعض المناطق، تتجمع مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة الآن في الشوارع، مما يشكل خطرا على الصحة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن غزة تركت في الظلام بعد نفاد الوقود في محطة توليد الكهرباء.

وقال ثابت، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، إنه “لا يوجد مصدر للكهرباء في غزة الآن، كل الخطوط مقطوعة، في الساعات المقبلة، سيتم إيقاف الخدمات الأساسية والمستشفيات والصرف الصحي والمياه، لا توجد بدائل لتشغيل غزة”.

وأضاف أن “قطاع غزة يحتاج إلى 480 ميغاواط من الكهرباء لتشغيله”.

وقال ثابت إن “محطة الكهرباء تزود غزة ب 65 ميجاوات من الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل قطعت يوم السبت 120 ميجاوات من جانبها”.