عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشبع واقتصادي.. طريقة عمل حواوشي اسكندراني

صدى البلد

يعد الحواوشي من الاكلات السريعة التي لا تحتاج الي مجهود او تكاليف ونقدم لكي اليوم  طريقة عمل حواوشي اسكندراني 

المقادير 
مقادير الحشو:
كيلو لحم مفروم
ربع كيلو ليه 
3 حبة بصل كبيرة مبشورة
3 حبة فلفل أخضر بارد مقطع ناعم
2 ملعقه كبار بقدونس مفروم ناعم
رشة (ملح وفلفل وجوزة الطيب وزنجبيل وقرفة  وبابريكا)
مقادير الخبز:
كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة صغيرة ملح
6 ملاعق كبار زيت زيتون
ماء
زيت لتغليف الحواوشي
ورق قصدير {فويل }

 طريقة التحضير

أولا نحضر الخبز: نضع المكونات الجافة مع بعضها ثم نضيف الزيت والماء تدريجيا ونعجن حتي تصبح عجينة متماسكة لا تلتصق باليد، نترك العجينة جانبا ونحضر الحشوة
نضع اللحم والبصل المبشور والفلفل الأخضر والبقدونس والبهارات ونقلب جيدا،،، 
ناخذ كرة من العجين ونفردها بالشوبك حتي تصبح دائرة رقيقة
نضع الحشوة فوق العجين حتي منتصفها فقط
نطوي النصف الآخر من العجين فوق الحشوة ونغلقها جيدا من الأطراف
ندهن جانبي العجين بالزيت ونلفها بقطعة ورق قصدير
تدخل الفرن  علي درجة 180 لمدة ربع ساعة ثم تقلب على الجهة الآخرى لمدة ربع ساعة أيضا
ثم يخرج الحواوشي من الفرن ويقدم ساخن مع سلطة الطحينة والمخلل وبالهنا والشفا 

الحواوشي حواوشي إسكندراني طريقة عمل حواوشي طريقة عمل حواوشي إسكندراني حواوشي سلطة الطحينة مقادير الحشو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

تنبيه عاجل لجميع سكان إسرائيل بدخول الملاجئ | جيش الاحتلال يعلق

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: كذبنا على أنفسنا بأن تل أبيب قادرة على ردع المقاومة الفلسطينية

إعلان الطوارئ واستدعاء عام لجنود الاحتياط.. إجراء عاجل من الكنيست الإسرائيلي

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة زامبيا وديًا غدًا

يلتصق بالجلد ويخترق العظام.. ما هو الفسفور الأبيض «المحرم دوليًا» المُتسبب بمأساة غزة؟

حزب الحرية المصري في ضيافة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أردوغان يبحث مع حماس الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

دعم الفلسطينيين المدنيين واجب شرعي.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ