مشبع واقتصادي.. طريقة عمل حواوشي اسكندراني

يعد الحواوشي من الاكلات السريعة التي لا تحتاج الي مجهود او تكاليف ونقدم لكي اليوم طريقة عمل حواوشي اسكندراني

المقادير

مقادير الحشو:

كيلو لحم مفروم

ربع كيلو ليه

3 حبة بصل كبيرة مبشورة

3 حبة فلفل أخضر بارد مقطع ناعم

2 ملعقه كبار بقدونس مفروم ناعم

رشة (ملح وفلفل وجوزة الطيب وزنجبيل وقرفة وبابريكا)

مقادير الخبز:

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة صغيرة ملح

6 ملاعق كبار زيت زيتون

ماء

زيت لتغليف الحواوشي

ورق قصدير {فويل }

طريقة التحضير

أولا نحضر الخبز: نضع المكونات الجافة مع بعضها ثم نضيف الزيت والماء تدريجيا ونعجن حتي تصبح عجينة متماسكة لا تلتصق باليد، نترك العجينة جانبا ونحضر الحشوة

نضع اللحم والبصل المبشور والفلفل الأخضر والبقدونس والبهارات ونقلب جيدا،،،

ناخذ كرة من العجين ونفردها بالشوبك حتي تصبح دائرة رقيقة

نضع الحشوة فوق العجين حتي منتصفها فقط

نطوي النصف الآخر من العجين فوق الحشوة ونغلقها جيدا من الأطراف

ندهن جانبي العجين بالزيت ونلفها بقطعة ورق قصدير

تدخل الفرن علي درجة 180 لمدة ربع ساعة ثم تقلب على الجهة الآخرى لمدة ربع ساعة أيضا

ثم يخرج الحواوشي من الفرن ويقدم ساخن مع سلطة الطحينة والمخلل وبالهنا والشفا