سلوى فراج: مصر دائما تقف إلى جانب فلسطين

قالت سلوى فراج أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية، منذ بداية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، تقف دائما مع القضية الفلسطينية.

وأضافت سلوى فراج خلال حوارها مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة"تن"، أن مصر تسعى دائما لتثبيت حياة آمنة وإنسانية للشعب الفلسطيني على أرض الواقع، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي جعل الوضع فى قطاع غزة كارثي.

حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى



وأشارت أستاذ العلوم السياسية، بجانب دور مصر فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، تضع أمنها القومي ومصالحها الإقليمية كأولوية أولى.



وأضافت سلوى فراج أستاذ العلوم السياسية، أن الأمن القومى للدولة المصرية خط أحمر مهما اختلفت الظروف.