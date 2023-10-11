يوسف الحسيني: 100 ألف شهيد و700 مليون دولار تضحيات مصرية لنصرة القدس

علق الإعلامى يوسف الحسينى، على الدعم المصرى و تبنيها للقضية الفلسطينية، منذ بداية الصراع بين غزة وتل أبيب.

وأوضح يوسف الحسيني، خلال برنامج " التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى"، أن هناك بعض المزايدات على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، معقبا:" مفيش دولة قدمت لـ فلسطين ربع أو عشر اللي قدمته مصر".

الفصائل الفلسطينية

ووجه يوسف الحسينى، رسالة للمزايدين على الدور المصري تجاه فلسطين قائلا:" عاوز حد يقولى مين عمل إي تجاه غزة زي اللي عملته مصر".

وأكد يوسف الحسينى، أن مصر الدولة المصرية هى الوحيدة التى قدمت 100 ألف شهيد من أجل القدس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقدمت أكثر من 700 مليون دولار فى عهد الرئيس السيسى إضافة إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة.