يوسف الحسيني: حل القضية الفلسطينية يبدأ من القاهرة مباشرة

علق الإعلامى يوسف الحسينى، على الصراعات والتوتر المشتعل في المنطقة ككل بسبب الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال برنامج " التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى"، أن إحلال الاستقرار بالمنطقة، يبدأ بحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الوقف الفورى لتبادل إطلاق النار أولى خطوات الوصول لمفاوضات.

الفصائل الفلسطينية

وأكد يوسف الحسينى، أن حل القضية الفلسطينية يبدأ من القاهرة مباشرة، لافتا إلى استضافتها اجتماعات الفصائل الفلسطينية الـ14 خلال الفترة الماضية.

وأوضح يوسف الحسينى، أن القاهرة أكبر الدول التى دعمت القضية الفلسطينية سياسيا، إضافة إلى جهودها فى إعادة إعمار قطاع غزة والمساعدات التي تجاوزت 700 مليون دولار.

