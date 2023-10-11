إنشاء مدارس وجامعات أجنبية خاصة بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أنه تم الاتفاق على إنشاء مدارس أجنبية خاصة في العاصمة الإدارية، والتي تعد أول استثمار خارجي في مجال التعليم بالعاصمة الإدارية.

وأضاف خالد عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العاصمة تضم عدد من المدارس والجامعات الدولية؛ لإحداث نهضة تعليمية في مصر، منوها أنه تم الاتفاق على إنشاء مدرسة إنجليزية خاصة، رائدة في مجال التعليم بالمملكة المتحدة، حيث تمتلك خبرة لأكثر من 125 عام وتشتهر بنتائجها الأكاديمية المتميزة.

الاتفاقية مع المدرسة الإنجليزية

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة تستهدف بمكانتها التي وصلت لها التفاوض مع كبرى الشركات العالمية في مجال التعليم، متابعا : تأتي الاتفاقية مع المدرسة الإنجليزية في إطار خطة استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في التعليم على المستويين المحلي والإقليمي.