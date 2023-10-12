فوائد مذهلة لشوربة العدس| تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شوربة العدس للجسم ..

١-يعمل العدس على خفض نسبة الكوليسترول الضارة الموجودة في الدم، مما ينعكس ايجابيا على صحة القلب ويمنع تكون الجلطات بشكل خاص.



٢-تعمل شوربة العدس دورا فعالا وكبيرا في تقليل معدل ضغط الدم العالى، وينصح به الخبراء لمن يعانون ضغط الدم.



٣-تعمل شوربة العدس على الوقاية من انواع عدة من الامراض السرطانية، كسرطان البروستاتا، و القولون، والمستقيم، والثدى.



٤-تلعب شوربة العدس دورا عظيما في ضبط معدل السكر في الدم،وبالتالي الوقاية من مرض السكري.



٥-لشوربة العدس تأثيرا واضحا على الصحة العامة للأنسان، لان نسبة الحديد الموجودة داخلها تعمل على منع الاصابة بالضعف العام و الاجهاد، وتعالج من يعانون من الانيميا الناتجه عن نقص الهيموجلوبين في الدم.



٦-تساهم شوربة العدس في الحماية من نزلات البرد والانفلونزا.



٧-تلعب شوربة العدس دورا هاما في تقوية العظام و المفاصل، لاحتوائها على البوتاسيوم، والكالسيوم، و ذلك لأن الكالسيوم هو المسؤول عن بناء العظام، والبوتاسيوم فهو العامل كمرسب للكالسيوم داخلها.



٨-تعمل شوربة العدس على زيادة معدل قوة الذاكرة، والتركيز.



٩-تعمل شوربة العدس على تقوية جهاز المناعة و تحفيزه لمنع الامراض المختلفة من اقتحام اعضاء الجسم.



١٠-تفيد شوربة العدس الجهاز الهضمى، فهى تنظيم اداء وظائفه، ما يمنع عسر الهضم وما يترتب عليه.