عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مذهلة لشوربة العدس| تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شوربة العدس للجسم ..

١-يعمل العدس على خفض نسبة الكوليسترول الضارة الموجودة في الدم، مما ينعكس ايجابيا على صحة القلب ويمنع تكون الجلطات بشكل خاص.

٢-تعمل شوربة العدس دورا فعالا وكبيرا في تقليل معدل ضغط الدم العالى، وينصح به الخبراء لمن يعانون ضغط الدم.

٣-تعمل شوربة العدس على الوقاية من انواع عدة من الامراض السرطانية، كسرطان البروستاتا، و القولون، والمستقيم، والثدى.

٤-تلعب شوربة العدس دورا عظيما في ضبط معدل السكر في الدم،وبالتالي الوقاية من مرض السكري.

٥-لشوربة العدس تأثيرا واضحا على الصحة العامة للأنسان، لان نسبة الحديد الموجودة داخلها تعمل على منع الاصابة بالضعف العام و الاجهاد، وتعالج من يعانون من الانيميا الناتجه عن نقص الهيموجلوبين في الدم.

٦-تساهم شوربة العدس في الحماية من نزلات البرد والانفلونزا.

٧-تلعب شوربة العدس دورا هاما في تقوية العظام و المفاصل، لاحتوائها على البوتاسيوم، والكالسيوم، و ذلك لأن الكالسيوم هو المسؤول عن بناء العظام، والبوتاسيوم فهو العامل كمرسب للكالسيوم داخلها.

٨-تعمل شوربة العدس على زيادة معدل قوة الذاكرة، والتركيز.

٩-تعمل شوربة العدس على تقوية جهاز المناعة و تحفيزه لمنع الامراض المختلفة من اقتحام اعضاء الجسم.


١٠-تفيد شوربة العدس الجهاز الهضمى، فهى تنظيم اداء وظائفه، ما يمنع عسر الهضم وما يترتب عليه.

الصحة العامة للإنسان السكر في الدم الوقاية من مرض السكري امراض السرطان تقوية جهاز المناعة سرطان البروستات سرطان البروستا شوربة العدس منع عسر الهضم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

موضوعات متعلقة

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان؟

بعد فقدان الوزن.. رحاب الحمل تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة |صور

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

الحمدالله على نعمه التواضع.. زينة تثير الجدل من داخل سيارة لامبورجيني

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

التين البرشومي.. فوائد خارقة لتناوله يوميا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الرمان؟

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي لماكرون: السعودية تسعى لوقف التصعيد ورفع الحصار عن غزة

الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل

دعاء رفع الأعمال ليلة الخميس.. بـ5 كلمات حصن نفسك من الظلم والحسد

احذر .. هذه العلامات تدل على قلة النوم ليلا

لقصف غزة.. ألمانيا تضع طائرتين حربيّتين تحت تصرف إسرائيل

عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج النحافة عند الأطفال.. إليك هذه الوصفات

فوائد مذهلة لشوربة العدس| تعرف عليها

إطلالة كاجول .. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ