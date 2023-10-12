أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: مصر تبذل جهودا لوقف التصعيد في فلسطين

أخبار مصر.. أوضح الرئيس السيسي أن مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه، مشدداً على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي : تسوية القضية الفلسطينية بالسلام العادل والدائم سبيل استقرار المنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

أمين الأمم المتحدة لـ السيسي : نشكر جهودكم لتسهيل وصول المساعدات لغزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الذي أعرب عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس السيسي بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء التطورات المتسارعة التي تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

حزب الحرية المصري في ضيافة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفداً من حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب، لعرض المقترحات والرؤى لتأييد المرشح بالانتخابات الرئاسية القادمة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس لأبناء كنيسة ميلانو: أنا عندي برد جاي بيه من مصر

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن إصابته بدور برد، وأن هذه الإصابة جاء بها من القاهرة.

الرئيس السيسي: مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف بين فلسطين وإسرائيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.

مدبولي: الدولة حريصة على تشجيع مختلف الاستثمارات في القطاع الصحي للارتقاء بالخدمات الطبية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، والدكتور محمد أحمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا.

السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يستعرضان الجهود المكثفة لاحتواء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف، في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تحذير عاجل ومناشدة من الصحة للمواطنين بشأن شائعات مضللة.. تفاصيل

تحذر وزارة الصحة والسكان، من منشورات مخادعة يتم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتضليل المواطنين من خلال معلومات مغلوطة، تثير في قرائها حالة من القلق والاضطراب.

حقيقة ضم مادة التربية الدينية للمجموع من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانوية

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً ، يزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

مدبولي يفتتح المتحف اليوناني في الإسكندرية عقب تطويره.. صور

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحف اليوناني في الإسكندرية عقب تطويره.

واستمع مدبولي لشرح حول التطوير الذي تم بالمتحف حيث تم نقل عدد من القطع الاثرية الجديدة للمتحف ووضع نظام اضاءة جديد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مدبولي من المتحف الروماني: صرح جديد يضاف إلى خارطة السياحة المصرية.. صور

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة، يرافقه كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسفيري اليونان وقبرص لدى مصر، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وعدد من سفراء وقناصل الدول في القاهرة والإسكندرية ومسئولي المتاحف الإيطالية البارزة.

تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية في سطور.. صور

بدأت فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، بما يعمل على الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تعاون مرتقب بين مصر وليتوانيا في مجال الاتصالات

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا.

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

وجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، طلبًا عاجلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعم إيطاليا لكل المبادرات التى تتبناها مصر.