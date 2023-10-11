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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، طلبًا عاجلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعم إيطاليا لكل المبادرات التى تتبناها مصر.

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي المساعدة فى إطلاق سراح الإيطاليين في فلسطين، متابعًا “سندعم كل المبادرات التى تتبناها مصر لاستقرار المنطقة”.

جاء طلب وزير الخارجية الإيطالي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، وأضاف أن مصر لها دور رئيسي فى دعم استقرار المنطقة.

أهمية تخفيف التصعيد وتوطئة ما يحدث بين قطاع غزة ودولة الاحتلال

وشدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على "أهمية تخفيف التصعيد وتوطئة ما يحدث بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، وأنه وجد في مصر الإصغاء والرغبة في تهدئة الأوضاع، من أجل الاستقرار وتدعيم السلام في الشرق الأوسط، وستكون هناك مبادرات موجهة إلى تهدئة الوضع برعاية الحكومة المصرية، وستجد الدعم من الجانب الإيطالي".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: "وجدت الرئيس السيسي مهتماً في سعيه لفعل كل ما في وسعه لحل هذه الأزمة الصعبة، خاصة فيما يخص الرهائن والنساء والمسنين والأطفال"، وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه من بين هؤلاء الرهائن على الأقل 2 من الإيطاليين، وتابع أنه طلب وساطة الرئيس السيسي لتحرير هؤلاء، وتوفير ممرات آمنة للمساعدة، وأبدى كل استعداده فيما هو ممكن فعله في ذلك.

وأكد تاياني أن الرئيس السيسى يتابع شخصيا الأزمة بين غزة ودولة الاحتلال، ومصر دولة مهمة لاستقرار منطقة المتوسط، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هناك إرادة مصرية - إيطالية لتحقيق التهدئة فى غزة.

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كما أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن وزير خارجية إيطاليا انطونيو تاياني ناقش مع الرئيس السيسي تخفيف التصعيدات في قطاع غزة وضرورة عدم استهداف المدنيين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، في حضورسامح شكري وزير الخارجية، إضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد التطلع المتبادل لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون الثنائي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين.

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