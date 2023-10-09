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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفجارات قوية.. مراسلة القاهرة الإخبارية: قصف مستمر لعدة مناطق بقطاع غزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك حالة من التوتر داخل القدس المحتلة بسبب الأوضاع في قطاع غزة .

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غارة إسرائيلية على بنك الإنتاج في خان يونس جنوب قطاع غزة

 

وقالت أبو شمسية في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية" :" آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية في طريقها لمستوطنات غلاف غزة وهذا ينذر ببدء حملة عسكرية برية على قطاع غزة ".

وأضافت أبو شمسية :" قصف مناطق عديدة في قطاع غزة بشكل متواصل ، وإسرائيل تكثف غاراتها الجوية على قطاع غزة ".

وتابعت:" صفارات الإنذار تدوي في القدس وهناك أصوات انفجارات كبيرة في القدس،  وجبال القدس الغربية شهدت انفجارات ضخمة ".

وأفادت وسائل إعلام محلية بفلسطين في نبأ عاجل منذ قليل، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى وزارة الأوقاف الفلسطينية في غرب مدينة غزة.

من جانب آخر، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن طيران الاحتلال يشن في الوقت الراهن غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة وعلى المباني السكنية هناك دون إشعار ساكنيها، مشيرًا إلى أن الطيران قصف مبنى شركة الاتصالات الرئيسية بالقطاع.

القاهرة غزة قطاع غزة إسرائيل اخبار التوك شو

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