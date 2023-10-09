غارة إسرائيلية على بنك الإنتاج في خان يونس جنوب قطاع غزة

استهدف الاحتلال الإسرائيلي بنك الإنتاج في خانيونس جنوب قطاع غزة خلال غارة جوية اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة "سوا" الإخبارية الفلسطينية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الإثنين أنه من استعادة السيطرة على المناطق الجنوبية في إسرائيل، مشيرا إلى تنفيذ ضربات لم يسبق لها مثيل في غزة، منوها إلى أن العمليات ستتصاعد خلال الساعات المقبلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه ينفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في غزة، وقصف ١٣٠ موقعا في القطاع خلال ساعة واحدة فقط.

ويأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وتبذل مصر جهودا كبيرة للتهدئة بين الجانبين ووقف التصعيد المتبادل، وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.