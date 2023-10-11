مدبولي يفتتح المتحف اليوناني في الإسكندرية عقب تطويره.. صور

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحف اليوناني في الإسكندرية عقب تطويره.

واستمع مدبولي لشرح حول التطوير الذي تم بالمتحف حيث تم نقل عدد من القطع الاثرية الجديدة للمتحف ووضع نظام اضاءة جديد.

معلومات عن المتحف اليوناني الروماني

ويعد المتحف اليوناني الروماني أكبر متحف متخصص فى الآثار الرومانية واليونانية فى دول حوض البحر المتوسط، ويقع فى قلب الإسكندرية، حيث يعد من أهم المعالم الأثرية بالمحافظة، وتم عملية ترميم شاملة له لإظهار الكنوز الأثرية التى يحتويها وليصبح أحد عناصر الجذب السياحى بالمحافظة.

نشأة الإسكندرية

ويعرض المتحف اليوناني الروماني عدد من الآثار التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها ويرجع معظمها للعصر البطلمي والعصر الرومانى منذ نشأة الإسكندرية من القرن الثالث قبل الميلاد إلي القرن الثالث بعد الميلاد.



ومن أهم معروضاته رأس من الرخام الأبيض يمثل يوليوس قيصر ورأس من الرخام يمثل الإسكندر الأكبر و تمثال نصفى لسيرابيس "معبود الاسكندرية القديمة ".