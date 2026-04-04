هاشم يعلن خريطة تعميق الصناعة وزيادة الصادرات والتحول للأخضر.. ونواب: خطوة لتحقيق رؤية مصر 2030.. ومطالب بمنح المشروعات المتوسطة المزيد من الحوافز والتسهيلات

وزير الصناعة: القطاع الصناعي يحظى بأولوية قصوى في توفير إمدادات الطاقة

أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة تفقدية لعدد من مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، للوقوف على سير العمليات الإنتاجية ومتابعة أوضاع الصناعة على أرض الواقع، وذلك بحضور اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.

كما عقد الوزير مؤتمراً صحفياً على هامش الجولة استعرض خلاله خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية قصوى في توفير إمدادات الطاقة، وأن أي تحريك في أسعارها يخضع لدراسات دقيقة لكل قطاع على حدة، بالتوازي مع التوسع في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بما يسهم في توفير مصادر طاقة مستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

وأكد أن عجلة الإنتاج في مصر لم تتوقف رغم التحديات العالمية بفضل الخطط الاستباقية للحكومة للتعامل مع مختلف سيناريوهات الأزمات، وتحويل التحديات إلى فرص عبر توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

في هذا الصدد،أكد النائب أمين مسعود ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الصناعة حول طرحه خريطة لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات، خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنها تمثل نموذجًا متكاملًا لدفع الاقتصاد المصري نحو مرحلة جديدة من النمو، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وشدد "مسعود"، في تصريح لـ " صدى البلد"، على ضرورة زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، ما يساهم في خفض العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.

وقال إن زيادة الصادرات تعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التصدير سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في خفض البطالة.

من جانبه، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الصناعة بشأن طرحه لخطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مؤكدة أنها خطوة لفتح أسواق جديدة، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وطالبت" أبو زيد" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” ، بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدراتها التصديرية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية للصناعات التي تحقق صادرات عالية القيمة.

وشددت عضو النواب على ضرورة تدريب العمالة وتأهيلها على تقنيات الإنتاج الحديثة ومتطلبات التصدير، بالإضافة إلى تشجيع التحول نحو الصناعة الخضراء والصديقة للبيئة لتلبية المعايير العالمية .