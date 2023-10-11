عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل ومناشدة من الصحة للمواطنين بشأن شائعات مضللة.. تفاصيل

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

تحذر وزارة الصحة والسكان، من منشورات مخادعة يتم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتضليل المواطنين من خلال معلومات مغلوطة، تثير في قرائها حالة من القلق والاضطراب.

وتوضح وزارة الصحة والسكان، أن هذه المنشورات تتضمن  تحذيرات من الذهاب للمستشفيات وأسماء أدوية، وأرقام هواتف غير صحيحة، إلى جانب توجيه المواطنين إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة، بشأن التوجه للمستشفيات، وعدم استشارة الأطباء، حال الشعور بأعراض مرضية معينة.

وزارة الصحة تقدم روشتة للوقاية من بق الفراش

الكشف وتوفير العلاج لـ 1400حالة في قافلة وزارة الصحة ببني سويف

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن منشآتها الطبية، من مستشفيات ومراكز طبية، ووحدات صحية، متاحة لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، للتعامل مع أي أعراض مرضية، وتشخيصها وعلاجها، وتقديم كافة الخدمات الطبية، على مدار الـ24 ساعة.

الصحة :تناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، عبر صفحات الوزارة المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والخط الساخن 15335 لإرشاد المواطنين والإجابة عن أي استفسارات.

الصحة معلومات التواصل الاجتماعي أدوية الأطباء منشآتها الطبية الانسياق الشائعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

ترشيحاتنا

مصرع 20 جنديا إسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

حل الدولتين.. بيان هام من الخارجية الفرنسية بشأن تصاعد التطورات في غزة

مطاردة في سماء إسرائيل.. 15 طائرة مسيرة قادمة من لبنان تثير ذعر الاحتلال

أبرزها المكرونة والدواء والالبان.. اعفاء 12 سلعة من الضريبة الجمركية.. تفاصيل

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ