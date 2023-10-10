وزارة الصحة تقدم روشتة للوقاية من بق الفراش

قدمت وزارة الصحة على موجة انتشار حشرات بق الفراش في فرنسا وخصوصاً العاصمة باريس، وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في بعض الدول.

وأوضح عبدالغفار، أن بق الفراش هي حشرات صغيرة من غير أجنحة تختبئ في شقوق وطيات المراتب وفي أشياء أخرى مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، إنها تتابع تقارير واردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في أوروبا، كاشفة عن إجراءات وقائية للمسافرين قبل وبعد السفر، وأشارت إلى أن دم بق الفراش قد يظهر على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفي مناطق أخرى من هذه النوعية.

وتابع عبدالغفار قائلا : لا يعرف عن بق الفراش أنه ينقل حالات عدوى إلى البشر، وتظهر علامات لدغة بق الفراش على الجلد أحيانا خلال فترة تترواح بين بضعة ساعات، وأشار متحدث الصحة إلى أنه بعد 10 أيام، من بعد التعرض إلى اللدغ عادة لا تشكل لدغات بق الفراش تهديدا صحيا، وأفضل طريقة لعلاج اللدغة هي: تجنب خدش المنطقة - وضع الكريمات الملطفة والمستحضرات المطهرة، وتناول مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب.

مواجهة بق الفراش

أعلنت وزارة الصحة حزمة إجراءات والنصائح لمواجهة انتشار بق الفراش، شملت الآتي:

-اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول (الجوية، البحرية، البرية).

-التوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل.

-اتخاذ إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري.

كما أعلنت وزارة الصحة عن إجراءات وقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش:

قبل السفر

-استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات ألوان فاتحة يسهل غسلها.

-الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية.



أثناء الإقامة



معاينة الغرف والتأكد من عدم وجود حشرات أو أي آثار لها.

معاينة الفراش والستائر والموكيت.

تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم.

ترك الأمتعة مغلقة داخل الحقائب إن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير.



عند العودة

غسل الملابس في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، وفحص شنط السفر جيدا وغسلها بعد تفريغ محتوياتها

يتم اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول (الجوية، البحرية، البرية)، إضافة إلى التوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل، واتخاذ كافة إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري